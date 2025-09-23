Emisija Džimija Kimela se vraća na televiziju nakon talasa protesta i osuda na račun kompanije Volt Dizni

Tok-šou emisija „Džimi Kimel uživo“, čija je suspenzija sa televizijske mreže Ej-Bi-Si (ABC) izazvala lavinu vrlo negativnih reakcija u SAD zbog pitanja slobode govora, ipak se vraća u etar, i kako prenosi večeras Si-En-En (CNN), biće emitovana sutra uveče.

Kompanija Volt Dizni, vlasnik ABC-a, saopštila je večeras preko CNN-a da je prošle srede odlučeno da se „suspenduje produkcija šou-programa kako bi se izbeglo dodatno raspaljivanje napete situacije u emotivnom trenutku za ovu zemlju.“ Taj trenutak bilo je ubistvo konzervativnog aktivista Čarlija Kirka. „To je odluka koju smo doneli, jer smo smatrali da su neki od (Kimelovih) komentara bili vremenski loše tempirani i samim tim lišeni osećajnosti. Ovih nekoliko dana