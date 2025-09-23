Ej-Bi-Si ukinuo suspenziju Džimiju Kimelu zbog komentara o Čarliju Kirku

Američki komičar Džimi Kimel vraća se u svoj kasnonoćni tok-šou na Ej-Bi-Siju posle suspenzije zbog šala u vezi sa smrću konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Kompanija „Dizni“, vlasnik američke televizijske mreže Ej-Bi-Si koja emituje emisiju Džimi Kimel uživo, saopštila je u ponedeljak da je suspendovao emisiju zato što „smatramo da su neki komentari bili loše tempirani i stoga neprimereni“. „Prethodnih dana smo vodili produktivne razgovore sa Džimijem i nakon toga doneli odluku da od utorka vratimo emisiju na program“, stoji u saopštenju „Diznija“. Nagla suspenzija komičara usledila je nakon pretnji federalnog