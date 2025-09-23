Džimi Kimel se vraća na TV: Jednom od najpoznatijih svetskih voditelja oduzeta emisija zbog komentara o Kirku, oglasila se televizija

Džimi Kimel se vraća u svoju emisiju na kanalu ABC "Džimi Kimel Live!" u utorak, označavajući kraj prestanka saradnje između komičara i kompanije "Dizni".

Pod sve većim pritiskom i kreativne zajednice i potrošača – kampanja "Bojkot Dizni" je poslednjih dana uzimala maha – Dizni je intenzivirao pregovore sa Kimelom kako bi pronašao rešenje. Mreža je sada očigledno uspela, postižući sporazum koji otvara put za Kimelov povratak u "late night" šou. "Prošle srede smo doneli odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbegli dalje rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju. To je odluka
