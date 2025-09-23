(Video) Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Kompletan saobraćaj na najvećem danskom aerodromu u Kopenhagenu obustavljen je nakon što su uočeni dronovi, saopštila je policija.

Iz policije su naveli da su na tom području viđena između dva i četiri "velika" drona. Sva poletanja i sletanja na aerodromu u Kopenhagenu obustavljena su od 20.26 časova po lokalnom vremenu zbog izveštaja o dronovima. Najmanje 15 aviona preusmereno je na druge aerodrome, navedeno je u podacima na veb sajtu "Flajt radar". Portparol aerodroma potvrdio je da je sav saobraćaj obustavljen, ali je odbio da dalje komentariše. Kako je preneo dnevnik Aftonbladet masovna