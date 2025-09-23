Danska policija istražuje dronove zbog kojih je u Kopenhagenu obustavljen aviosaobraćaj

Danska policija pokrenula je istragu nakon što je sinoć iznad aerodroma u Kopenhagenu vešt pilot leteo sa dva - tri velika neidentifikovana drona, zbog čega je bio zatvoren vazdušni prostor satima, saopštila je danas policija.

Zvaničnici su odlučili da ne obore dronove jer je rizik bio preveliki zbog toga što je aerodrom bio pun putnika, avioni na pistama i zbog obližnjih skladišta goriva, rekao je novinarima viši policijski inspektor policije Kopenhagen Jes Jespersen. Jespersen je nazvao pilota "sposobnim glumcem" i rekao da je krivac izgleda namerno želeo da pokaže svoje veštine i eventualno vežba svoje tehnike. Dronovi su nestali nakon nekoliko sati. Nema naznaka da je pilot dronova