Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi sa planom sejanja razdora „koordinisanim iz Ruske federacije“, obučavani su navodno u Srbiji

Danas pre 20 minuta  |  Beta-AP
Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi sa planom sejanja razdora „koordinisanim iz Ruske federacije“, obučavani su navodno u Srbiji…

Vlasti Moldavije su saopštile da su danas izvršile 250 racija i pohapsile desetine ljudi u sklopu istrage navodnog plana, podržanog iz Rusije, da se izazovu „masovni neredi“ i destabilizuje zemlju uoči kritičnih parlamentarnih izbora, a većina osumnjičenih je „obučavana“ u Srbiji u koju je „sistematično putovala“.

Na udaru racija bilo je više od 100 ljudi a dogodile su se na više lokacija širom Moldavije, saopštila je policija i dodala da je plan za nerede bio „koordinisan iz Ruske federacije, preko kriminalnih elemenata“. Prema podacima glavnog moldavskog tužioca za organizovani kriminal Viktora Furtune, za manje od 72 sata su privedena 74 čoveka, starosti između 19 i 45 godina. Furtuna je rekao da je većina osumnjičenih „sistematično putovala“ u Srbiju gde je obučavana.
Ključne reči

Parlamentarni izboriOrganizovani kriminalRusijaIzboriMoldavija

