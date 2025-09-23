Poginule 24 osobe: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (video)

Eksplozija se dogodila u dolini Tirah u provinciji Hajber Pahtunva, a uništeno je nekoliko obližnjih kuća.

Lokalna policija je navela da je ubijeno najmanje 10 civila, uključujući žene i decu, i najmanje 14 naoružanih osoba. Optužili su militante da koriste civile kao ljudske štitove i skladište oružje u džamijama u drugim okruzima. Pakistanske snage bezbednosti sprovode operacije protiv pakistanskih talibana u Hajberu, Badžauru i drugim delovima severozapada. Kurir.rs/Beta