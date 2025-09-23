Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Kao što se i očekivalo, francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je da će njegova vlada formalno priznati palestinsku državu, pridružujući se nizu zemalja koje su to učinile poslednjih nedelja.

Makron poziva na prelaznu upravu u Gazi, u kojoj bi učestvovala Palestinska uprava, a koja bi imala zadatak da nadgleda raspuštanje Hamasa. Kaže da je Francuska spremna da doprinese - misiji stabilizacije - u Gazi, što otvara mogućnost međunarodnog bezbednosnog prisustva na toj teritoriji. Navodi da će Francuska otvoriti ambasadu za palestinsku državu tek kada budu oslobođeni svi taoci koje drži Hamas i kada se postigne dogovor o prekidu vatre. Pre nego što je