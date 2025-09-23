Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da priznanje palestinske države od strane više zemalja, uključujući ključne američke saveznike Francusku, Veliku Britaniju i Kanadu, nema veliki značaj. "Nijedan od saveznika koji su priznali palestinsku državu na konferenciji Ujedinjenih Nacija o rešenju o dve države zaista neće igrati veliku ulogu u okončanju ovog sukoba u Gazi. To je zapravo njihova reakcija na sopstvenu domaću politiku, znate, demonstrante na
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 34 minuta
Šta je rešenje izraelsko-palestinskog sukoba o postojanju dve države?

Šta je rešenje izraelsko-palestinskog sukoba o postojanju dve države?

Danas pre 1 sat
Da li će talas priznanja Palestine doneti mir: "Ključan pritisak na Izrael, strahujemo pri svakom izlasku iz kuće"

Da li će talas priznanja Palestine doneti mir: "Ključan pritisak na Izrael, strahujemo pri svakom izlasku iz kuće"

N1 Info pre 1 sat
Francuska priznala Palestinu: Oglasio se Makron

Francuska priznala Palestinu: Oglasio se Makron

Blic pre 1 sat
Počasni konzul Srbije u Izraelu: Priznanje Palestine ovde se doživljava kao nagrada za terorizam Hamasa

Počasni konzul Srbije u Izraelu: Priznanje Palestine ovde se doživljava kao nagrada za terorizam Hamasa

Euronews pre 1 sat
Nikolić: Izraelci smatraju da rešenje o dve države treba da nastupi po okončanju rata

Nikolić: Izraelci smatraju da rešenje o dve države treba da nastupi po okončanju rata

RTV pre 2 sata
Košta: Rešenje dve države jedino rešenje za Izrael i Palestinu

Košta: Rešenje dve države jedino rešenje za Izrael i Palestinu

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestinaHamasKanadaVelika BritanijaFrancuskaujedinjene nacijeGaza

Svet, najnovije vesti »

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 34 minuta
Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

RTV pre 5 minuta
Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

BBC News pre 30 minuta
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 5 minuta
Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Pravda pre 15 minuta