Šta je rešenje izraelsko-palestinskog sukoba o postojanju dve države?

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Francuska, Belgija, Luksemburg, Malta i Monako su objavili priznanje palestinske države tokom jučerašnjeg samita o rešenju o postojanju dve države, održanog u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Time su se pridružile Britaniji, Francuskoj, Kanadi i Australiji, koje su formalno priznale državu Palestinu u nedelju. Američka administracija Donald Trampa je postala sve izolovanija u svom stavu o izraelskom ratu u Gazi. Dok je sve veći broj zemalja priznao palestinsku državu i osudio izraelske akcije u Gazi, SAD su svom savezniku pružale stalno političko pokriće i vojnu podršku. To je višedecenijski okvir koji je imao za cilj rešavanje izraelsko-palestinskog
