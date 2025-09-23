Hoće li Izrael ostati bez podrške Amerike

Politika pre 3 sata
Hoće li Izrael ostati bez podrške Amerike

Izrael je sve izolovaniji zbog rata u Gazi i sve više zavisi od podrške SAD

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija izjavio je da je savez dve zemlje „jak kao kamenje Zapadnog zida“. Ipak, stvarnost je drugačija. Izrael je sve izolovaniji zbog rata u Gazi i sve više zavisi od podrške SAD, piše britanski Ekonomist. Istovremeno, sve veći broj zapadnih saveznika – uključujući Britaniju, Kanadu, Francusku i Australiju – najavljuje priznanje palestinske države. Američka javnost sve kritičnija
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Blic pre 1 sat
Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 5 sati
Da li će talas priznanja Palestine doneti mir: "Ključan pritisak na Izrael, strahujemo pri svakom izlasku iz kuće"

Da li će talas priznanja Palestine doneti mir: "Ključan pritisak na Izrael, strahujemo pri svakom izlasku iz kuće"

N1 Info pre 6 sati
Šta je rešenje izraelsko-palestinskog sukoba o postojanju dve države?

Šta je rešenje izraelsko-palestinskog sukoba o postojanju dve države?

Danas pre 6 sati
Počasni konzul Srbije u Izraelu: Priznanje Palestine ovde se doživljava kao nagrada za terorizam Hamasa

Počasni konzul Srbije u Izraelu: Priznanje Palestine ovde se doživljava kao nagrada za terorizam Hamasa

Euronews pre 5 sati
Nikolić: Izraelci smatraju da rešenje o dve države treba da nastupi po okončanju rata

Nikolić: Izraelci smatraju da rešenje o dve države treba da nastupi po okončanju rata

RTV pre 6 sati
Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj

Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaKanadaFrancuskaAustralijaGaza

Svet, najnovije vesti »

Švajcarski list: Za režimske medije u Srbiji važni su hvalospevi, činjenice su nebitne

Švajcarski list: Za režimske medije u Srbiji važni su hvalospevi, činjenice su nebitne

Danas pre 0 minuta
Ulozi za Rusiju u ovoj državi su veliki: Hoće li se Orbanu i Ficu za stolom EU uskoro priključiti još jedan desničar?

Ulozi za Rusiju u ovoj državi su veliki: Hoće li se Orbanu i Ficu za stolom EU uskoro priključiti još jedan desničar?

Danas pre 10 minuta
Profesor Univerziteta u Gracu: Vučić više nema blanko podršku EU

Profesor Univerziteta u Gracu: Vučić više nema blanko podršku EU

Danas pre 10 minuta
"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

Blic pre 15 minuta
Ubistvo u Hrvatskoj: Napadač presreo žrtvu i upucao: U toku opsežna potraga za ubicom

Ubistvo u Hrvatskoj: Napadač presreo žrtvu i upucao: U toku opsežna potraga za ubicom

Blic pre 15 minuta