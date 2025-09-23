Hoće li Izrael ostati bez podrške Amerike

Izrael je sve izolovaniji zbog rata u Gazi i sve više zavisi od podrške SAD

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija izjavio je da je savez dve zemlje „jak kao kamenje Zapadnog zida“. Ipak, stvarnost je drugačija. Izrael je sve izolovaniji zbog rata u Gazi i sve više zavisi od podrške SAD, piše britanski Ekonomist. Istovremeno, sve veći broj zapadnih saveznika – uključujući Britaniju, Kanadu, Francusku i Australiju – najavljuje priznanje palestinske države. Američka javnost sve kritičnija