Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Nastavlja se talas priznavanja Palestine, koju je juče priznala i Francuska.

Govoreći u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, predsednik Emanuel Makron rekao je da je došlo vreme za mir i da ništa ne opravdava rat koji se sada vodi u Gazi. Francuska i Saudijska Arabija bile su domaćini jednodnevnog samita na zasedanju Generalne skupštine UN, čiji fokus je bio dvodržavno rešenje. Samitu nisu prisustvovali Nemačka, Italija i Amerika. Očekuje se da će Palestinu danas priznati Belgija, Luksemburg, Malta, Andora i San Marino. Francuski predsednik je
