NATO poslao oštro upozorenje Rusiji

Danas pre 1 sat  |  Index.hr
NATO poslao oštro upozorenje Rusiji

NATO je danas održao sastanak na zahtev Estonije u skladu sa Članom 4 Ugovora Severnoatlantskog sporazuma.

Prema saopštenju izdatom nakon sastanka, NATO je oštro osudio kršenje estonskog vazdušnog prostora koje se dogodilo u petak. Prema saopštenju NATO-a, tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor i ostala tamo više od deset minuta. Saveznički avioni su brzo poleteli i ispratili ih preko estonske teritorije. U saopštenju, NATO je ocenio incident kao deo šireg obrasca „sve neodgovornijeg“ ruskog ponašanja i rekao da Moskva snosi punu odgovornost
