Rusija u pripravnosti; Avioni sa nuklearnim bombama stižu u Estoniju?

Estonija je iskazala spremnost da na svojoj teritoriji ugosti britanske borbene avione koji mogu nositi nuklearno oružje.

Ova izjava estonskog ministra odbrane dolazi u trenutku dok čelnici NATO saveza raspravljaju o pravilima delovanja nakon što su tri ruska aviona MiG-31 prošle nedelje ušla u vazdušni prostor Estonije i zadržala se unutar granica saveza čak 12 minuta. Na direktno pitanje The Telegrapha da li bi Estonija bila voljna u budućnosti da primi britanske borbene avione F-35A, koji imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja, estonski ministar odbrane Hano Pevkur odgovorio je