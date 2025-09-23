Nato sada zvanično preti Rusiji upotrebom vojnih sredstava: Putine, nemoj da sumnjaš...!

Alo pre 3 sata
Nato sada zvanično preti Rusiji upotrebom vojnih sredstava: Putine, nemoj da sumnjaš...!

NATO je danas osudio Rusiju zbog narušavanja estonskog vazdušnog prostora prošle nedelje i saopštio da će koristiti sva neophodna vojna i nevojna sredstva da se brani, suočen sa nizom primera, kako je navedeno, sve neodgovornijeg ponašanja Moskve.

Estonija je u petak saopštila da su tri ruska lovca MiG-31 narušila njen vazdušni prostor na 12 minuta pre nego što su ih italijanski lovci izveli iz njega, incident za koji zapadni zvaničnici kažu da je verovatno bio osmišljen da testira spremnost i odlučnost NATO-a, prenosi Rojters. Incident se dogodio nedelju dana nakon što je oko 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, zbog čega su NATO lovci oborili neke od njih. U saopštenju se dodaje da Rusija ne
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

NATO uputio novo upozorenje Rusiji

NATO uputio novo upozorenje Rusiji

SEEbiz pre 43 minuta
Evropa se trese, NATO izdao hitno upozorenje Rusiji! "Upotrebićemo sva sredstva odbrane u slučaju bilo kakvog daljeg kršenja…

Evropa se trese, NATO izdao hitno upozorenje Rusiji! "Upotrebićemo sva sredstva odbrane u slučaju bilo kakvog daljeg kršenja vazdušnog prostora"

Kurir pre 2 sata
"Ruski migovi u Estoniji nisu bili pretnja": Oglasio se generalni sekretar NATO-a, govorio i Danskoj

"Ruski migovi u Estoniji nisu bili pretnja": Oglasio se generalni sekretar NATO-a, govorio i Danskoj

Mondo pre 2 sata
Hitno upozorenje NATO-a Rusiji: "Svaki napad biće napad na sve nas!“

Hitno upozorenje NATO-a Rusiji: "Svaki napad biće napad na sve nas!“

Alo pre 3 sata
Poljski ministar zapretio Rusiji, govor u UN postao viralan: „Upozoreni ste, nemojte posle da se žalite“

Poljski ministar zapretio Rusiji, govor u UN postao viralan: „Upozoreni ste, nemojte posle da se žalite“

Nova pre 4 sati
NATO poslao oštro upozorenje Rusiji

NATO poslao oštro upozorenje Rusiji

Danas pre 4 sati
NATO zapretio Rusiji nakon incidenata u Poljskoj i Estoniji: „Upotrebićemo sva sredstva odbrane“

NATO zapretio Rusiji nakon incidenata u Poljskoj i Estoniji: „Upotrebićemo sva sredstva odbrane“

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaRojtersEstonijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 33 minuta
Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

RTV pre 3 minuta
Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

BBC News pre 29 minuta
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 3 minuta
Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Pravda pre 13 minuta