Poljski ministar zapretio Rusiji, govor u UN postao viralan: „Upozoreni ste, nemojte posle da se žalite“

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski održao je žestok govor na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sazvanoj povodom upada tri ruska borbena aviona u vazdušni prostor Estonije.

Njegovo obraćanje ruskoj delegaciji, u kojem je Moskvi poručio da je „doba imperija prošlo“, ubrzo je postalo viralno na društvenim mrežama. Sikorski je ocenio da takvi upadi predstavljaju deo dugogodišnjeg „hibridnog rata“ koji Rusija vodi protiv Zapada, navodeći kao primere ubistva političara, novinara i disidenata, sajber-napade na bolnice i finansijske institucije, podmetanja požara u više evropskih zemalja, napade na ukrajinske ambasade, kao i špijunažu i