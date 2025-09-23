MASA pozvala akademsku zajednicu da javno iskažu neslaganje sa režimom Aleksandra Vučića

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
MASA pozvala akademsku zajednicu da javno iskažu neslaganje sa režimom Aleksandra Vučića

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) pozivala je danas sve članove akademske zajednice da javno iskažu svoje neslaganje sa „očigledno sve represivnijim režimom Aleksandra Vučića", i istraju u podršci studenata i njihove borbe oličene u jednom od najvećih studentskih pokreta u istoriji Srbije i Evrope.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti je danas saopštila da represija režima prema akademskoj zajednici iz dana u dan postaje sve jača. „Student Bogdan Jovičić već 13 dana štrajkuje glađu zbog produženja pritvora koji mu je određen kada je priveden od strane policije nakon protesta sredinom avgusta u Novom Sadu. Surovost postupanja prema studentu Bogdanu došla je do izražaja usled svojevrsnog ataka na njegovo dostojanstvo prilikom sahrane njegovog oca kojoj
Aleksandar VučićNovi Sadstudenti

