Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Bogdan Jovičić prekinuo je štrajk glađu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i dobrog je opšteg stanja, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

U saopštenju se dodaje da su u slučaju Bogdana Jovičića primenjeni svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu i da je student sve vreme bio pod nadzorom lekara. Bogdan Jovičić je štrajk glađu započeo 12. septembra u pritvoru u Okružnom zatvoru u Novom Sadu, nakon što mu je produžen pritvor na još mesec dana, a u zatvorsku bolnicu u Beogradu je prebačen 17. septembra. Od tog dana u Novom Sadu i širom Srbije održani su protesti u kojima se
Danas pre 1 sat
Mašina pre 1 sat
RTV pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
Nedeljnik pre 2 sata
Novi magazin pre 3 sata
Radio 021 pre 3 sata
Nova pre 7 minuta
Novi magazin pre 2 minuta
RTS pre 2 minuta
N1 Info pre 37 minuta
N1 Info pre 12 minuta