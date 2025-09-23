Tramp označio levičarski pokret kao teroristički: Nova radikalna odluka nakon Kirkovog ubistva

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom levičarski pokret Antifa proglašava terorističkom organizacijom, saopštila je Bela kuća.

Ova odluka doneta je nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Prema sadržaju uredbe, Antifa je označena kao "domaća teroristička organizacija" zbog "obrasca političkog nasilja sa ciljem da se suzbije zakonita politička aktivnost i opstruira vladavina prava". Trampovom uredbom naloženo je saveznim agencijama da istraže i razbiju "militantni, anarhistički pokret koji otvoreno poziva na rušenje Vlade Sjedinjenih Američkih Država". U dokumentu se navodi da