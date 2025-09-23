Tramp označio levičarski pokret kao teroristički: Nova radikalna odluka nakon Kirkovog ubistva

Mondo pre 24 minuta  |  Mihajlo Sfera
Tramp označio levičarski pokret kao teroristički: Nova radikalna odluka nakon Kirkovog ubistva

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom levičarski pokret Antifa proglašava terorističkom organizacijom, saopštila je Bela kuća.

Ova odluka doneta je nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Prema sadržaju uredbe, Antifa je označena kao "domaća teroristička organizacija" zbog "obrasca političkog nasilja sa ciljem da se suzbije zakonita politička aktivnost i opstruira vladavina prava". Trampovom uredbom naloženo je saveznim agencijama da istraže i razbiju "militantni, anarhistički pokret koji otvoreno poziva na rušenje Vlade Sjedinjenih Američkih Država". U dokumentu se navodi da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sada i zvanično: Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom

Sada i zvanično: Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom

Radio 021 pre 1 sat
Tramp potpisao uredbu koja Antifu označava kao domaću terorističku organizaciju

Tramp potpisao uredbu koja Antifu označava kao domaću terorističku organizaciju

RTV pre 1 sat
Tramp i zvanično proglasio Antifu domaćom terorističkom organizacijom

Tramp i zvanično proglasio Antifu domaćom terorističkom organizacijom

Sputnik pre 55 minuta
Tramp potpisao uredbu koja Antifu označava kao domaću terorističku organizaciju

Tramp potpisao uredbu koja Antifu označava kao domaću terorističku organizaciju

Euronews pre 1 sat
Tramp proglasio Antifu domaćom terorističkom organizacijom

Tramp proglasio Antifu domaćom terorističkom organizacijom

Vesti online pre 1 sat
"Istražite, ometajte, uništite": Tramp zvanično proglastio Antifu za "domaću terorističku organizaciju"

"Istražite, ometajte, uništite": Tramp zvanično proglastio Antifu za "domaću terorističku organizaciju"

Blic pre 1 sat
"Ometaj i uništi": Tramp je zaista potpisao - svet svedoči novom presedanu u američkoj politikoj istoriji

"Ometaj i uništi": Tramp je zaista potpisao - svet svedoči novom presedanu u američkoj politikoj istoriji

NIN pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kineski premijer doputovao u Njujork na 80. zasedanje Generalne skupštine UN

Kineski premijer doputovao u Njujork na 80. zasedanje Generalne skupštine UN

Beta pre 20 minuta
Šta kaže nauka: Da li je paracetamol bezbedan?

Šta kaže nauka: Da li je paracetamol bezbedan?

Nedeljnik pre 14 minuta
Izveštaj briselskih institucija: Tramp vodi kulturološki rat protiv Evrope podržavajući desničare

Izveštaj briselskih institucija: Tramp vodi kulturološki rat protiv Evrope podržavajući desničare

RTV pre 20 minuta
Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

BBC News pre 10 minuta
Sukobi demonstranata i policije na skupovima podrške Palestincima u Italiji

Sukobi demonstranata i policije na skupovima podrške Palestincima u Italiji

BBC News pre 25 minuta