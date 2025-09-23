Tramp proglasio Antifu domaćom terorističkom organizacijom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se organizacija uglavnom levičarskih aktivista Antifa proglašava terorističkom organizacijom.

Antifa je militaristički, anarhistički poduhvat koji eksplicitno poziva na svrgavanje Vlade Sjedinjenih Država, organa za sprovođenje zakona i našeg pravnog sistema, objavila je Bela kuća na Iksu. „Zbog gore pomenutog obrasca političkog nasilja osmišljenog da suzbije zakonite političke aktivnosti i ometa vladavinu prava, ovim proglašavam Antifu ‘domaćom terorističkom organizacijom’“, navodi se u izvršnoj naredbi. Tekst dokumenta objavljen je na sajtu Bele kuće.