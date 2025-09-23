Ivković: Nominacija srpskih studenata za Saharov nagradu bitna i u simboličkom smislu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Ivković: Nominacija srpskih studenata za Saharov nagradu bitna i u simboličkom smislu

Saharov nagrada je prestižna nagrada sa dugačkom tradicijom i čak i ako srpski studenti ne budu dobitnici, oni su prva grupa iz Srbije posle više od 25 godina koja je predložena za ovo priznanje, kaže urednik vesti na portalu Juropijen Vestern Balkans (EWB) Aleksandar Ivković, komentarišući značaj nominacije.

Srpske studente je za priznanje Saharov, koje se dodeljuje kao najviše evrposko priznanje u oblasti ljudskih prava, predložila grupa Obnovimo Evropu, navodeći da njihova borba odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja "inspiraciju i van granica Srbije". Aleksandar Ivković za N1 objašnjava da je ovo prestižna nagrada Evropskog parlamenta, sa dugom tradicijom, te da se dodeljuje pojedincima ili grupama koji simbolizuju borbu za evropske vrednosti,
