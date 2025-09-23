Studenti u Srbiji kandidati za nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Političke grupacije u Evropskom parlamentu (EP) predstavile su danas kandidate za ovogodišnju Saharov nagradu koja se dodeljuje za slobodu mišljenja, a među nominovanima su i studenti iz Srbije.

Studente su za priznanje Saharov predložili grupa Obnovimo Evropu, navodeći da njihova borba odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja "inspiraciju i van granica Srbije". "Srpski studenti su nadahnuli mlade, ali i one koji nisu toliko maldi. Osećam samo divljenje za njih koji se bore za ljudsko dostojanstvo i pravnu državu. Oni nadahnjuju ne samo Zapadni Balkan, već i čitavu Evropu", poručio je poslanik Helmut Brandšteter. Prema njegovim rečima,