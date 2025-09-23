Tri osobe povređene u dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu - u obe učestvovali motociklisti

Tokom noći dogodile su se dve saobraćajne nesreće u Beogradu, u kojima su tri osobe povređene, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Noćas oko 3.20 na Zrenjaninskom putu kod skretanja za Kotež u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao motociklista, povređena su dva muškarca starosti 26 i 30 godina. Prethodno, u centru Beograda, takođe u motociklističkoj nesreći, povređen je četrdesetogodišnjak. Lekarske ekipe reagovale su 105 puta, od toga 21 put na javnim mestima. Hitnoj pomoći su se obraćali uglavnom hronični pacijenti sa disajnim problemima, ali i zbog prekomerne upotrebe alkohola.