Tri osobe teško povređene u udesima Teška noć u Beogradu za Hitnu pomoć

Alo pre 33 minuta
Tri osobe teško povređene u udesima Teška noć u Beogradu za Hitnu pomoć

Tokom noći u Beogradu došlo je do tri odvojene saobraćajne nezgode s četiri povređene osobe, ali bez stradalih.

Tri osobe su teže povređene, a jedna lakše, a ekipe Hitne pomoći su ih sve transportovale u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ekipe hitne pomoći tokom imale su ukupno 105 intervencija, od čega 21 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara i srčanih i onkoloških bolesnika.
