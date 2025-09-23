Ruski napad na Zaporožje: Poginula jedna osoba, ranjeno sedmoro

U ruskom napadu na Zaporožje, koji se dogodio oko 14.00 sati po lokalnom vremenu, poginula je jedna osoba a ranjeno je sedam, saopštio je šef zaporoške regionalne vojne uprave (OVA) Ivan Fedorov. "Broj ranjenih se povećao nakon neprijateljskog udara na Zaporožje. Trenutno lekari prijavljuju sedam povređenih", rekao je Fedorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Tri osobe povređene u napadu dobile su pomoć lekara na licu mesta, i odbile su hospitalizaciju. On