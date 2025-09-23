Švedska i Poljska spremne da brane vazdušni prostor – po potrebi i silom

Nova pre 2 sata  |  Autor: Index.hr
Švedska i Poljska spremne da brane vazdušni prostor – po potrebi i silom

Poljski premijer Donald Tusk poručio je da će Poljska oboriti sve što naruši njen vazdušni prostor, dok švedski ministar odbrane Pal Jonson naglašava da će i Švedska, ako bude potrebno, upotrebiti silu.

Ove oštre izjave dolaze u trenutku sve češćih ruskih kršenja vazdušnog prostora članica NATO-a na istoku Evrope, piše Aftonbladet. Samo prošlog petka, tri ruska borbena aviona Mig-31 ušla su u vazdušni prostor Estonije i tamo ostala najmanje dvanaest minuta. Nekoliko dana pre toga, Poljska i Rumunija bile su primorane da reaguju na nadolazeće ruske dronove. Poljski premijer Tusk istakao je da njegova zemlja neće oklevati da obori letelice koje naruše teritorijalni
