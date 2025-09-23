Zvezda udara na skuplji Seltik, težak posao za crveno-bele na otvaranju Lige Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Seltik, u okviru prvog kola Lige Evrope.

Nisu crveno-beli u kvalifikacijama za Ligu šampiona bili na nivou na kom se očekivalo da budu, pa su nakon poraza od Pafosa u dvomeču morali da se pomire s plasmanom u drugo po jačini evropsko takmičenje. Sada se od srpskog šampiona očekuje da makar prođe u drugu fazu takmičenja, a otvaranje protiv Seltika na Marakani može se smatrati čak i povoljnim početkom, kada se zna da je na primer Zvezda mogla da ide i na neko teško gostovanje. Prošle sezone Zvezda je Ligu