Moskva spremna da zadrži status kvo u nuklearnom naoružanju

Sporazum o smanjenju strateških ofanzivnih naoružanja

MOSKVA – Izjava predsednika Rusije Vladimira Putina o Sporazumu o smanjenju strateških ofanzivnih naoružanja (START) izazvala je pažnju zapadnih medija, preneo je Newsweek. Putin je 22. septembra, na brifingu sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije, naglasio da Moskva želi da zadrži status kvo uspostavljen Novim START sporazumom kako bi se izbegla trka u naoružanju. Dodao je da je Rusija spremna da se pridržava ograničenja tog sporazuma još godinu dana nakon