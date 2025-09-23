Zelenski stigao u Njujork

Politika pre 1 sat
Učestvuje u događajima na Generalnoj skupštini UN uz prvu damu Olenu Zelenski

NjUJORK – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Njujork kako bi učestvovao u događajima na visokom nivou u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine UN. Zelenski će danas popodne govoriti na sednici Saveta bezbednosti UN na kojoj će se razmatrati ruski rat protiv Ukrajine, a u sredu ujutru na opštoj debati Generalne skupštine. Zelenski će tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama takođe voditi brojne bilateralne razgovore, a sutra se očekuje
Blic pre 1 sat
