Zelenski stigao u Njujork

Učestvuje u događajima na Generalnoj skupštini UN uz prvu damu Olenu Zelenski

NjUJORK – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Njujork kako bi učestvovao u događajima na visokom nivou u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine UN. Zelenski će danas popodne govoriti na sednici Saveta bezbednosti UN na kojoj će se razmatrati ruski rat protiv Ukrajine, a u sredu ujutru na opštoj debati Generalne skupštine. Zelenski će tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama takođe voditi brojne bilateralne razgovore, a sutra se očekuje