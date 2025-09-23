Duboko oranje po Vračaru

Iako većina penzionerskih udruženja poručuje da do kraja 2027. njihova primanja ne bi smela biti niža od 55 odsto prosečne zarade, penzionisanim paorima bi lakše bilo da se popnu na Mont Everest nego da stignu do tog cilja. Tim pre što im je u julu prosek bio tek 21.972 dinara

Predsednik države krajem maja pohvalio se da je „prosečna plata na Vračaru od 1.635 evra“ ne samo najveća u Srbiji, već i da je „veća od evropskog proseka“. Jeste po običaju malo preterao, jer je u aprilu prosek u toj centralnoj beogradskoj opštini, ujedno najmanjoj po površini u Srbiji, bio 1.596 evra, a u prvih šest meseci ove godine 1.532 evra, ali to i nije neka vest, jer je Vračar decenijama u vrhu top-liste opština po visini primanja. Aleksandar Vučić je,