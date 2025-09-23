Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Kako bi Makavejevu objasnili zašto je žandarmerija čuvala vojsku od naroda? I da postoji poseban „autobuski pravoveran narod“ koji sme da gleda paradu. A postoji i „blokadersko-teroristički ološ“ kome se ne sme dozvoliti da izbliza vidi najnovija vojna dostignuća. I da imenica „jedinstvo“ u bilo kakvoj vezi sa Srbijom zvuči danas sasvim neumesno

Prvi je maj 1962. Vidim mladog Dušana Makavejeva kako s kamerom radoznalo beleži pripreme za prvomajsku paradu u Beogradu. Učesnika parade ogrnutog u jugoslovensku zastavu, mladića koji oko vrata nosi mladog ovna, čoveka koji na povocu vodi svinju Trgom republike, scenografe koji dovršavaju gigantske portrete partijskih i državnih rukovodilaca: obrvu Borisa Kidriča, brk Moše Pijade, radnike koje postavljaju skele za binu ispred Narodne skupštine, brkatog nastavnika