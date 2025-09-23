Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Radar pre 16 minuta  |  Janko Baljak
Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Kako bi Makavejevu objasnili zašto je žandarmerija čuvala vojsku od naroda? I da postoji poseban „autobuski pravoveran narod“ koji sme da gleda paradu. A postoji i „blokadersko-teroristički ološ“ kome se ne sme dozvoliti da izbliza vidi najnovija vojna dostignuća. I da imenica „jedinstvo“ u bilo kakvoj vezi sa Srbijom zvuči danas sasvim neumesno

Prvi je maj 1962. Vidim mladog Dušana Makavejeva kako s kamerom radoznalo beleži pripreme za prvomajsku paradu u Beogradu. Učesnika parade ogrnutog u jugoslovensku zastavu, mladića koji oko vrata nosi mladog ovna, čoveka koji na povocu vodi svinju Trgom republike, scenografe koji dovršavaju gigantske portrete partijskih i državnih rukovodilaca: obrvu Borisa Kidriča, brk Moše Pijade, radnike koje postavljaju skele za binu ispred Narodne skupštine, brkatog nastavnika
Građani kojima je dozvoljeno da gledaju vojnu paradu psovali i vređali novinarku N1

Cenzolovka pre 14 sati
Vuk se njenim strahom hrani

Peščanik pre 15 sati
Tukli ih, lomili im vilice, prebijene vezivali za krevet… i na kraju ih zatvarali: Studenti – heroji ne odustaju, imaju novi…

Pravda pre 13 sati
Tukli ih, lomili im vilice, prebijene vezivali za krevet… I na kraju ih zatvarali: Studenti – heroji ne odustaju, imaju novi…

Nova pre 15 sati
Studenti u blokadi: Ko je poslao žandarme da ne daju građanima da idu na paradu

Radio sto plus pre 2 dana
Studenti o paradi „Snaga jedinstva“: Ko je poslao Žandarmeriju na nas?

Nedeljnik pre 1 dan
Studenti u blokadi o vojnoj paradi: Po čijem naređenju nas je kordon policije opkolio?

N1 Info pre 1 dan
