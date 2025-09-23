Student iz Novog Sada Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

Student iz Novog Sada Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

Novosadski student Bogdan Jovičić prekinuo je štrajk glađu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i dobrog je opšteg stanja, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

"Svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu su primenjeni u slučaju B. J. u ovoj zdravstvenoj ustanovi, gde je sve vreme bio pod nadzorom lekara", navode iz Uprave. Oni kažu da su tokom štrajka glađu svi vitalni parametri praćeni od strane lekara Službe za zdravstvenu zaštitu Okružnog zatvora u Novom Sadu. Podsetimo, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Bogdan Jovičić započeo je štrajk glađu nakon što mu je pritvor produžen na
