Bajatović: Bezbedno snabdevanje gasom i za stanovništvo i za industriju, novi ugovor sa ruskim Gaspromom u oktobru

Novi dugoročni gasni aranžman sa ruskom kompanijom "Gasprom" biće potpisan idućeg meseca, a to znači da se postojeći ugovor o snabdevanju Srbije ruskim gasom produžava do kraja oktobra. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže za RTS da neće biti povećane cene gasa za stanovništvo, a da će potencijalnu razliku nove povećane cene gasa u odnosu na distributere plaćati kompanija "Srbijagas".

Direktor kompanije "Srbijagas" Dušan Bajatović navodi da nisu još završeni pregovori u vezi sa novim gasnim aranžmanom sa ruskim Gaspromom. "Mi ćemo ove nedelje završiti razgovore, ali gasni aranžman neće biti potpisan u septembru, već u oktobru mesecu. U narednih mesec dana ćemo produžiti postojeći aranžman sa istim uslovima koje smo do sada imali – dakle, naftna formula i dodatne količine", naglašava Bajatović. Direktor Srbijagasa napominje da ugovor opterećuju i