Odbijen još jedan udar dronovima na Moskvu; tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje

Rat u Ukrajini – 1.308. dan. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je za 24 sata oboreno više od 430 dronova i tri rakete sitema HIMARS. Odbijen još jedan udar bespilotnim letelicama na Moskvu. Tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje, navode ukrajinske vlasti.

Kijev: Pogođena ruska naftna postrojenja u Brjansku i Samari Ukrajinska vojska je tokom noći napala dva ruska postrojenja za distribuciju nafte u oblastima Brjanska i Samare, saopštio je u tamošnji Generalštab, prenosi Rojters. U Samari je vojska pogodila proizvodnu stanicu koja meša rusku naftu za svoju vodeću klasu nafte "ural" za izvoz, saopštio je Generalštab na Telegramu. U Brjansku je pogođena proizvodna stanica cevovoda koji je ključni za snabdevanje ruske