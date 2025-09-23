Odbijen još jedan udar dronovima na Moskvu; tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje

RTS pre 1 sat
Odbijen još jedan udar dronovima na Moskvu; tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje

Rat u Ukrajini – 1.308. dan. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je za 24 sata oboreno više od 430 dronova i tri rakete sitema HIMARS. Odbijen još jedan udar bespilotnim letelicama na Moskvu. Tri osobe poginule u napadima na Odesu i Zaporožje, navode ukrajinske vlasti.

Kijev: Pogođena ruska naftna postrojenja u Brjansku i Samari Ukrajinska vojska je tokom noći napala dva ruska postrojenja za distribuciju nafte u oblastima Brjanska i Samare, saopštio je u tamošnji Generalštab, prenosi Rojters. U Samari je vojska pogodila proizvodnu stanicu koja meša rusku naftu za svoju vodeću klasu nafte "ural" za izvoz, saopštio je Generalštab na Telegramu. U Brjansku je pogođena proizvodna stanica cevovoda koji je ključni za snabdevanje ruske
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 1 minut
Peskov: Ako SAD ne usvoje novi START, Rusija će morati da preduzme mere

RTV pre 2 sata
Uživo Rusi javljaju da ima mrtvih oficira, žestoke borbe se vode! Osvanuo strašan snimak, bomba od 3 tone razara na frontu…

Alo pre 2 sata
Kremlj: Na ivici smo...

B92 pre 1 sat
Kremlj: Ako SAD ne budu imale isti stav o sporazumu o strateškom naoružanju, preduzećemo mere

Sputnik pre 3 sata
Rusija pružila ruku, ali imaju jedan uslov za Ameriku Ako ovo odbiju...

Alo pre 2 sata
Kina: Visoko cenimo pozitivan stav Moskve o sporazumu START

Sputnik pre 5 sati
Neutralisana mreža servera koja je mogla da ugrozi Generalnu skupštinu UN u Njujorku

Beta pre 26 minuta
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 1 minut
Borbeni avion izleteo sa piste: Još jedan incident sa letelicama KF-16 u Južnoj Koreji

Blic pre 1 minut
'Kralj oluja' ide ka Kini, evakuisano stotine hiljada ljudi

BBC News pre 11 minuta
(Video) Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 1 minut