Peskov: Ako SAD ne usvoje novi START, Rusija će morati da preduzme mere

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
MOSKVA - Ako Sjedinjene Američke Države ne usvoje recipročni stav o Sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja (START), Rusija će morati da preduzme mere, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ako se ne sprovede sa druge strane, onda će, naravno, morati da se preduzmu mere", rekao je Peskov novinarima, govoreći o isteku novog START-a, prenosi agencija RIA Novosti. On je kazao da odsustvo takvih sporazuma može da dovede do ozbiljnih opasnosti. "Zaista smo na ivici situacije u kojoj bismo mogli da ostanemo bez ikakvih bilateralnih dokumenata koji regulišu stratešku stabilnost i bezbednost, što je, naravno, prepuno velikih opasnosti u pogledu globalne
