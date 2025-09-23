Pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje bez kiše, do 33 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura kretaće se od osam do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena. I u Novom Sadu će biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim i najnižom temperaturom od 17 do 19 stepeni, a najvišom oko 32 stepena. Tokom noći očekuje se umereno naoblačenje, ali će se