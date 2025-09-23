Pretežno sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje bez kiše, do 33 stepena

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura kretaće se od osam do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena. I u Novom Sadu će biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim i najnižom temperaturom od 17 do 19 stepeni, a najvišom oko 32 stepena. Tokom noći očekuje se umereno naoblačenje, ali će se
Mićin i Mesarović obišli radove vredne 313 miliona dinara na kanalu S-800

Blic pre 46 minuta
Aleksandra Havran iznenadila odličnim rezultatima na Svetskom kupu

RTV pre 2 sata
Vučić čestitao praznik pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji

Radio 021 pre 3 sata
Ekstremne cene zakupa poslovnog prostora u Novom Sadu

B92 pre 2 sata
Nekada je ovo banatsko mesto imalo čak pet fabrika svile! Njegova jezera sada plene i miluju dušu

Dnevnik pre 3 sata
“Danas slavimo zajedno s vama“ gradonačelnik Mićin čestitao praznik Roš Hašana

Dnevnik pre 4 sati
Gradonačelnik Žarko Mićin čestitao praznik Roš Hašana

RTV pre 4 sati

RTV pre 6 minuta
Mićin i Mesarović obišli radove vredne 313 miliona dinara na kanalu S-800

Blic pre 46 minuta
Tražiš fleksibilan posao i način da zaradiš, stekneš radno iskustvo i unaprediš veštine?

I Love Zrenjanin pre 2 sata
Aleksandra Havran iznenadila odličnim rezultatima na Svetskom kupu

RTV pre 2 sata
Saobraćajna nesreća kod Zrenjanina: Povređeni vozač i suvozač iz automobila u sudaru sa traktorom kod Melenaca

Euronews pre 1 sat