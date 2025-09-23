Češka ispisala istoriju i plasirala se u četvrtfinale SP

Češka u osmini finala ostvarila očekivanu pobedu protiv Tunisa - 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Češka je, prvi put pod tim imenom, ostvarila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Imala je ova selekcija, ali kao Čehoslovačka, izuzetne uspehe ranije bila dva puta i prvak sveta, 1956. u Francuskoj i 1966. kao domaćin, ali od razdruživanja sa Slovačkom dugo se čekalo na ovakav rezultat. Doduše, imali su Česi i povoljan žreb, ali su prethodno u konkurenciji Srbije, Brazila i Kine izborili prvo mesto u B grupi, što je izuzetan uspeh. Samim tim, dobili su i