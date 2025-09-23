Drama u pet setova: Srbija eliminisana posle preokreta!

Odbojkaši Srbije poraženi su od Irana 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15) u trileru osmine finala Svetskog prvenstva na Filipinima.

Velika šteta, činilo se da su "orlovi" bliži trijumfu sve do petog seta. Vodila je Srbija tokom čitavog prvog seta, ali bilo je jasno da su „orlovi“ blizu osvajajnja tog perioda igre kada su blokom Aleksandra Stefanovića poveli 19:14. Na 24:21 došlo se do tri set lopte, a poslednju je za vođstvo iskoristio Pavle Perić. U prvoj polovini drugog seta činilo se da bi izabranici Georgea Krecua lako mogli do 2:0, ali Iranci posle 15:13 prave seriju 4:12 i furiozno dolaze