„To nije dovoljno“: Medvedev poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN

Sputnik pre 8 minuta
„To nije dovoljno“: Medvedev poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, izjavio je nakon Trampovog govora na Generalnoj skupštini UN, da je Rusija spremna da se pridržava Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), koji je on potpisao 2010. godine, dodavši da sada Trampova administracija mora da donese odluku.

"Samo pridržavanje sporazuma nije dovoljno. Sjedinjene Države moraju da odustanu od slabljenja Rusije sankcijama i carinama. U suprotnom, rizik od direktnog konflikta ostaje", istakao je Medvedev na platformi Iks. Podsetimo, ugovor o smanjenju strateškog naoružanja kojim se ograničavaju nuklearni arsenali SAD i Rusije ističe u februaru, a iz Kremlja su poručili da pozicija Rusije zavisi od stava SAD. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređen specijalne, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Danas počinje Generalna skupština UN: U Njujorku raspoređen specijalne, dronovi uključeni u mere bezbednosti

Blic pre 43 minuta
Sijarto odgovorio Trampu: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Sijarto odgovorio Trampu: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Sputnik pre 3 minuta
EK objavila kada planira da trajno prekine kupovinu ruskih energenata

EK objavila kada planira da trajno prekine kupovinu ruskih energenata

Sputnik pre 43 minuta
"Zamisli šta se događa": Makron pozvao Trampa nakon što mu konvoj predsednika SAD blokirao automobil u Njujroku (VIDEO)

"Zamisli šta se događa": Makron pozvao Trampa nakon što mu konvoj predsednika SAD blokirao automobil u Njujroku (VIDEO)

Euronews pre 7 minuta
Tramp smatra da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor

Tramp smatra da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor

Novi magazin pre 18 minuta
"On vodi vraški dobru borbu, poštujem to": Tramp žestoko nahvalio Zelenskog, pa potkačio Rusiju

"On vodi vraški dobru borbu, poštujem to": Tramp žestoko nahvalio Zelenskog, pa potkačio Rusiju

Mondo pre 18 minuta
Sankcije NIS-u na čekanju! Miletić: Amerika preko Srbije pokušava da udari na ruski uticaj u Evropi - razgovori Vučića i Marka…

Sankcije NIS-u na čekanju! Miletić: Amerika preko Srbije pokušava da udari na ruski uticaj u Evropi - razgovori Vučića i Marka Rubija su ključni!

Kurir pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNSavet bezbednostiDmitrij MedvedevSkupština UNDimitrij MedvedevRusijaMedvedev

Svet, najnovije vesti »

Tramp smatra da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor

Tramp smatra da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor

Danas pre 29 minuta
Drama u sudnici: Trampov atentator pokušao da se ubije kada je proglašen krivim: Njegova ćerka sve vreme vrištala

Drama u sudnici: Trampov atentator pokušao da se ubije kada je proglašen krivim: Njegova ćerka sve vreme vrištala

Blic pre 23 minuta
"Nato treba da obori ruske avione": Počeo sastanak Trampa i Zelenskog, lider SAD oštar na početku: Ovo će biti glavne teme…

"Nato treba da obori ruske avione": Počeo sastanak Trampa i Zelenskog, lider SAD oštar na početku: Ovo će biti glavne teme razgovora (video)

Blic pre 7 minuta
Ubijen hrvatski političar? Lokalni mediji otkrivaju detalje ubistva u Hrvatskoj: U njega ispaljeno više hitaca

Ubijen hrvatski političar? Lokalni mediji otkrivaju detalje ubistva u Hrvatskoj: U njega ispaljeno više hitaca

Blic pre 7 minuta
Atentator na Trampa proglašen krivim po svim tačkama optužnice

Atentator na Trampa proglašen krivim po svim tačkama optužnice

Danas pre 14 minuta