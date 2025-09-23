„To nije dovoljno“: Medvedev poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, izjavio je nakon Trampovog govora na Generalnoj skupštini UN, da je Rusija spremna da se pridržava Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), koji je on potpisao 2010. godine, dodavši da sada Trampova administracija mora da donese odluku.

"Samo pridržavanje sporazuma nije dovoljno. Sjedinjene Države moraju da odustanu od slabljenja Rusije sankcijama i carinama. U suprotnom, rizik od direktnog konflikta ostaje", istakao je Medvedev na platformi Iks. Podsetimo, ugovor o smanjenju strateškog naoružanja kojim se ograničavaju nuklearni arsenali SAD i Rusije ističe u februaru, a iz Kremlja su poručili da pozicija Rusije zavisi od stava SAD. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna