Klaudija Kardinale je imala dugu i bogatu karijeru Bila je simbol italijanske kinematografije - pamtićemo je po ovim filmovima

Priznata italijanska glumica Klaudija Kardinale preminula je u 87. godini.

Klaudija Kardinale (15. april 1938 - 23. seprembar 2025) je glumila u nekim od najslavnijih evropskih filmova 1960-ih i 1970-ih godina. EPA Glumila je u više od 100 filmova i televizijskih produkcija, ali je najpoznatija po svojoj ulozi u filmu Federika Felinija „8½“, u kojem je glumila sa Marčelom Mastrojanijem 1963. godine. Kardinale je takođe dobila pohvale za ulogu Anđelike Sedare u nagrađivanoj ekranizaciji istorijskog romana „Leopard“ Lukina Viskontija iste