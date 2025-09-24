BBC vesti na srpskom

Preminula čuvena italijanska glumica Klaudija Kardinale

Glumica, koja je glumila u Felinijevom filmu 'Osam i po', bila je sinonim za zlatno doba italijanske kinematografije.

BBC News pre 11 minuta
Klaudija Kardinale u Veneciji 1958. godine
Getty Images
Klaudija Kardinale u Veneciji 1958. godine

Klaudija Kardinale, italijanska glumica rođena u Tunisu, zvezda filmova „Leopard", „Osam i po" i „Pink Panter" umrla je u 87. godini.

Njena karijera trajala je šest decenija, a slavu je stekla u vreme zlatnog doba italijanske kinematografije, glumeći u ostvarenjima Federika Felinija i Lukina Viskontija.

Glumica je preminula u Nemuru u Francuskoj, saopštio je njen agent Loren Savri.

„Ostavila nam je u nasledstvo slobodnu i nadahnutu ženu", rekao je Savri agenciji Frans pres.

Kardinale je rođena u aprilu 1938. godine u tunižanskoj porodici na Siliciji.

Sa 16 godina bila je pobednica izbora za mis i tada je proglašena „najlepšom Italijankom u Tunisu".

Nagrada je bila odlazak na Filmski festival u Veneciji, gde je upoznala reditelje i producente koji su joj ponudili ulazak u svet filma.

Kasnije je izjavila da nije želela da odustane od sna da postane nastavnica i da „pruži šansu bioskopu", kako je to njen otac sročio.

Kardinale daje intervju za BBC
BBC
Kardinale daje intervju za BBC pošto je upoznala Kraljicu Elizabetu Drugu

Početak njene karijere obeležili su teški izazovi.

Bila je silovana, a kada je saznala da je trudna njen mentor ju je ubedio da se porodi u tajnosti u Londonu.

Nekoliko godina predstavljala je ljudima sina Patrika kao svog mlađeg brata.

Pošto je odrasla govoreći francuski, arapski i sicilijanski dijalekt, njen akcenta nije bio prihvatljiv zbog čega su njen glas sinhronizovali drugi italijanski glumci.

Dostigla je slavu 1963. godine pošto se pojavila u Felinijevom, Oskarom nagrađenom filmu „Osam i po" i Viskontijevom klasiku „Leopardu".

„Viskonti je želeo da budem brineta duge kose. Felini je hteo da budem plavuša", govorila je Kardinale.

Glumila je u Holivudu tokom 1960-ih, pojavljujući se u filmovima „Pink Panter" i „Bilo jednom na Divljem zapadu" Serđa Leonea, pored Henrija Fonde i Čarlsa Bronsona.

Kardinale (u sredini) pored glumca Berta Lankestera (levo) na predstavljanju Viskontijevog filma Leopard 1963.
Getty Images
Kardinale (u sredini) pored glumca Berta Lankestera (levo) na predstavljanju Viskontijevog filma Leopard 1963.

'Najveći italijanski izum posle špageta'

Kritičari su je hvalili kao oličenje „posleratnog evropskog glamura".

Govoreći o sopstvenoj karijeri u poznijim godinama, Kardinale se prisetila: „Najbolji kompliment koji sam ikada dobila dao mi je glumac Dejvid Niven tokom snimanja 'Pink Pantera'".

„Rekao mi je: 'Klaudija, pored špageta, ti si najveći italijanski izum'."

Pošto je okončala vezu sa producentom Frankom Kristaldijem ranih 1970-ih, započela je novu - sa napuljskim rediteljem Pasklom Skvitijerijem sa kojim je ostala do kraja života i sa kojim ima ćerku, koja se zove isto - Klaudija.

Glumila je i pošto je napunila 80 godina, pojavivši se u švajcarskoj seriji „Bulle" 2020.

Kardinale (desno) na Filmskom festivalu u Kanu 2010, sa francuskim glumcem Alanom Delonom
Getty Images
Kardinale (desno) na Filmskom festivalu u Kanu 2010, sa francuskim glumcem Alanom Delonom

Zbog zalaganja za ženska prava, 2000. godine proglašena je UN ambasadorkom dobre volje.

Dobila je nagradu za životno delo na Berlinskom festivalu 2002.

„Živela sam više od 150 života: kao prostitutka, svetica, romantičar, obična žena i sjajno je što imate ovakvu priliku da menjate sebe", rekla je.

Italijanski ministar kulture nazvao ju je „jednom od najvećih italijanskih glumica svih vremena" i oličenjem „italijanske uzvišenosti".

(BBC News, 09.24.2025)

