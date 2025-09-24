Narodna banka Srbije objavila Kurs dinara promenjen

Alo pre 52 minuta
Narodna banka Srbije objavila Kurs dinara promenjen

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,1872 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru neznatno je promenjen i iznosi 99,3196 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,0 odsto, a od početka godine za 13,2 odsto.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Mondo pre 47 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1872 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1872 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Noćna mora za srpske vozače: EES preti kolapsom transporta kroz Šengen

Noćna mora za srpske vozače: EES preti kolapsom transporta kroz Šengen

Bloomberg Adria pre 47 minuta
Marko čadež, predsednik PKS: Japan i Srbija - Šanse stoleća!

Marko čadež, predsednik PKS: Japan i Srbija - Šanse stoleća!

Kurir pre 7 minuta
Indeks ekonomske klime u Srbiji u drugom kvartalu najniži od pandemije

Indeks ekonomske klime u Srbiji u drugom kvartalu najniži od pandemije

Danas pre 7 minuta
Bitcoin odbacuje svoju rizičnu prošlost i okreće se zlatnoj budućnosti

Bitcoin odbacuje svoju rizičnu prošlost i okreće se zlatnoj budućnosti

Bloomberg Adria pre 47 minuta
Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Mondo pre 47 minuta