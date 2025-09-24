Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Mondo pre 2 sata  |  Ivana Lazić
Današnji kurs evra: Objavljena lista vrednosti stranih valuta

Zvanični srednji kurs danas će biti 117,1794 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs 117,1771 dinar za evro. Dinar će sutra prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. (Mondo)
