Džimi Kimel se vratio na TV: 'Gušenje slobode govora nije u američkom duhu'

Američki komičar Džimi Kimel vratio se u televizijski studio i etar, rekavši da je njegov prethodni komentar o ubistvu konzervativnog aktiviste, 31-godišnjeg Čarlija Kirka, pogrešno proptumačen.

Zbog tih komentara, televizijska mreža ABC ga je privremeno 'skinula' sa programa.

„Ni u jednom trenutku mi nije bila namera" da omalovažim ubistvo Čarlija Kirka, rekao je poznati voditelj u monologu u emisiji po povratku na male ekrane.

Povremeno u suzama, Kimel je rekao da je njegov prethodni komentar izgovoren u pogrešnom trenutku, da mu nije bila namera da okrivi bilo koju grupu za Kirkovo ubistvo i pohvalio je udovicu Kirka, Eriku, što je javno oprostila ubici tokom komemoracije njenom suprugu.

Nedugo po povratku Kimela u eter, američki predsednik Donald Tramp je rekao da „ne može da veruje da su ga vratili na posao".

„Mislim da ćemo ispitati ABC u vezi sa tim", dodao je, ne precizirajući šta pod tim misli.

Poznati konzervativni aktivista Čarli Kirk, koji je glasno zastupao Trampove stavove i politiku i važio je za bliskog saradnika američkog predsednika, ubijen je 10. septembra dok je razgovarao sa okupljenima u dvorištu Univerziteta u Juti.

Za ubistvo je optužen 22-godišnji Tajler Robinson, za koga tužioci traže smrtnu kaznu ako na potencijalnom suđenju bude proglašen krivim.

Tokom komemoracije Čarliju Kirku na prepunom stadionu u Finiksu u Aruzoni, njegova supruga je rekla da oprašđta ubici.

„Moj muž, Čarli, želeo je da spase mlade ljude, baš kao što je to bio onaj koji mu je oduzeo život.

„Opraštam mu jer je to ono što je bi i Hrist uradio, što bi Čarli uradio. Odgovor na mržnju nije mržnja", rekla je ona.

Slučaj Džimija Kimela: Zašto je kažnjen i šta je rekao po povratku u etar?

„MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom, okosnica politike Donalda Trampa) pokušava da osvoji političke poene na Kirkovom ubistvu", rekao je Kimel u prethodnoj emisiji.

„MAGA banda očajnički pokušava da ovog klinca koji je ubio Kirka predstavi kao osobu potpuno drugačiju od njih i radi sve što može da zaradi političe poene na tome", rekao je Kimel u emisiji 15. septembra.

Domaćin noćnog šoua je ismevao i reakcije američkog predsednika na ubistvo.

„To nije način na koji odrasla osoba žali zbog ubistva nekoga koga naziva prijateljem.

„Tako četvorogodišnjak žali za zlatnom ribicom", rekao je Kimel u emisiji satiričnog tipa.

Upravo zbog ovih komentara, Kimelova emisija je prošle nedelje skinuta sa programa.

Suspenzija je usledila posle pretnji federalnog TV regulatora da će ABC-ju oduzeti i licencu za emitovanje, što je izazvalo velike debate o slobodi govora u SAD.

„Šou Uživo sa Džimijem Kimelom biće ukinut na neodređeno", rekao je tada portparol ABC-ja, mreže u vlasništvu Diznija.

Prvu emisiju posle suspenzije Kimel je počeo šalom.

„Nisam siguran ko je imao čudnijih 48 sati - ja ili izvršni direktor Tilenola", rekao je.

Lek protiv bolova Tilenol (paracetamol) u centru je pažnje u Americi posle odluke Trampove administracije da preporuči trudnicama da ga ne uzimaju, navodeći spornu vezu leka i autizma.

Odluku Trampa i njegove administracije, kritikovali su i kopanija Kenvue, proizvođač Tilenola, kao i Evropska medicinska agencija (EMA), tvrdeći da nema dokaza koji bi zahtevali izmenu važećih preporuka o upotrebi paracetamola za vreme trudnoće.

U prvoj emisiji posle suspenzije, Kimel je zahvalio svima koji su protestovali zbog ukidanja emisije, ali i istaknutim konzervativcima koji ga ne vole, ali nisu podržali njegovu suspenziju.

Kimel je kritikovao Trampa i predsednika Federalne komisije za komunikacije (FCC) zbog pretnji slobodi govora koji, kako je rekao, nisu u duhu Amerike.

Oštro je kritikovao Brendana Kera, predsednika Federalne komisije za komunikacije (nacionalnog TV regulatora), koji je bio jedan od prvih koji je pozvao na njegovu suspenziju.

Nije štedeo ni Trampa zbog poziva na otpuštanje i drugih TV voditelja šou programa koji ga kritikuju.

Holivudska legenda i poznati Trampov kritičar, Robert De Niro, pojavio se u skeču u kojem je glumio novog predsednika FCC-a.

„Govor više nije besplatan“, našalio se glumac.

