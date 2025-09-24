Džimi Kimel brani slobodu govora nakon što mu je vraćena emisija

Džimi Kimel vratio se u utorak na kasnovečernju televiziju braneći američku političku satiru od „bulinga“ Trampove administracije, šest dana nakon što su njegovi komentari u programu o ubistvu desničarskog aktiviste Čarlija Kirka naveli Volt Dizni da obustavi njegovu emisiju.

„Nikada mi nije bila namera da omalovažavam ubistvo mladića. Ne mislim da u tome ima ičeg smešnog“, rekao je Kimel svojoj publici glasom koji se gušio od emocija. „Niti mi je bila namera da krivim bilo koju određenu grupu za postupke nekoga ko je očigledno duboko poremećena osoba – to je zapravo bilo suprotno od poente koju sam pokušavao da iznesem“, dodao je. Dizni, matična kompanija mreže ABC koja emituje „ Džimi Kimel lajv!“, zaustavila je produkciju njegove