Nova pre 7 sati  |  Autor: Mila Marinović
Tramp reagovao na povratak Džimija Kimela na ABC: „On više nema publiku, a talenat nikada nije ni imao“

Predsednik SAD Donald Trump oštro je reagovao na vest da je emisija Džimija Kimela ponovo vraćena na televiziju ABC.

Tramp je na svom nalogu na mreži True Social objavio da ne može da veruje da je „ABC Fake News“ odlučila da Kimel dobije svoj posao nazad. Prema Trampovim rečima, Bela kuća je prethodno obaveštena da je emisija otkazana, a sada se situacija promenila bez objašnjenja. „Njegova publika je nestala, njegov talenat nikada nije bio prisutan“, naveo je Tramp. Zašto bi želeli da vrate nekoga ko toliko loše radi, ko nije smešan i ko dovodi mrežu u opasnost time što emituje
