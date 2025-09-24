Đilas: Do pobede nad Vučićem u zajedničkom frontu na slobodnim izborima

Beta pre 1 sat

 Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da su neophodni slobodni izbori kako bi se pobedio, kao pre 25 godina Slobodan Milošević, te da bi u toj borbi, kao i tada, trebalo da se deluje zajedno u okviru zajedničkog fronta svih koji su za promene.

"I danas, kao i tada,  je većina naroda protiv njih. I to se vidi na svakom koraku. Da bi se to dokazalo, da bi došlo do promena, neophodni su slobodni izbori na kojima će građani Srbije, kao i pre 25 godina, reći ne politici mržnje, sukoba i nasilja što je jedina konstanta u politici nekad Miloševića i Šešelja, danas Vučića i Dačića", naveo je Đilas u pisanoj izjavi.

"I sada, kao i tada, u toj borbi treba da delujemo zajedno, u okviru zajedničkog fronta svi koji smo za promene" i naglasio: "Istorija nas uči da je to jedini način da pobedimo zlo koje je opet zavladalo Srbijom", ukazao je Đilas.

"Na današnji dan pre 25 godina je na izborima pobeđena zločinačka vlast socijalista, julovaca i radikala. Tog dana je Vojislav Koštunica, kandidat DOS-a, na izborima pobedio Slobodana Milosevića.  24. septembar je dan kada su srpski narod i svi građani Srbije rekli dosta je. Pošto je Milošević odbio da prizna poraz desio se veliki miting petog oktobra kada je na ulici odbranjena volja naroda", naveo je Đilas. 

Naglasio je da i "danas 25 godina kasnije, Srbijom vladaju oni isti koji su tuđu decu slali u ratove, koji su razorili srpsku privredu, opljačkali deviznu štednju, povukli državu Srbiju sa teritorije Kosova i Metohije, doveli  do toga da budemo izbačeni iz Ujedinjenih nacija".

"I tada i sada njihova politika je mogla da stane u jednu reč. Mržnja. Tada su mržnju širili prema drugim narodima, prema Evropi i onima u Srbiji koji su se protivili njihovoj sumanutoj politici. Danas rade to isto,  samo obrnutim redosledom", istakao je Đilas.

(Beta, 24.09.2025)

