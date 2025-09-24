Dvadeset pet godina od 5. oktobra: DS podseća na svoju ulogu i poziva na podršku studentima

Dvadeset pet godina od 5. oktobra: DS podseća na svoju ulogu i poziva na podršku studentima

Povodom 25. godišnjice 24. septembra 2000. godine i pobede nad režimom Slobodana Miloševića, Demokratska stranka (DS) podsetila je na svoju ključnu ulogu u tim istorijskim događajima.

Povodom 25. godišnjice 24. septembra 2000. godine i pobede nad režimom Slobodana Miloševića, Demokratska stranka (DS) podsetila je na svoju ključnu ulogu u tim istorijskim događajima.

U saopštenju se navodi da je DS, sa Zoranom Đinđićem na čelu, bila "okosnica okupljanja demokratskih snaga" i "motor promena". DS ističe da je njena misija danas drugačija, ali podjednako važna – podrška studentskom pokretu, koji smatraju stvarnim akterom promena. Stranka navodi da je i danas izbor "referendumski", slično kao i 2000. godine, kada se biralo između Miloševića i slobode. Sada je, kako kažu, izbor između "Vučića i mafije ili normalne Srbije".
Ključne reči

Slobodan MiloševićZoran ĐinđićDSDemokratska strankaMafija5. oktobarIzbori

