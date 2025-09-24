Zajednički izlazak Srbije i Gruzije na kinesko tržište

Biznis.rs pre 39 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Zajednički izlazak Srbije i Gruzije na kinesko tržište

Poseban potencijal prepoznat u poljoprivredi

Predstojeći pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije predstavljaju veliku šansu za unapređenje ekonomske saradnje, ali i zajednički nastup dve zemlje na kineskom tržištu, ukazao je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, saopštila je PKS. Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku gde se održava 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Srbije Markom
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku: Američki državni sekretar tražio sastanak sa predsednikom Srbije na Generalnoj skupštini…

Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku: Američki državni sekretar tražio sastanak sa predsednikom Srbije na Generalnoj skupštini UN

Blic pre 24 minuta
Čadež: Srbija i Gruzija zajedno na kinesko tržište

Čadež: Srbija i Gruzija zajedno na kinesko tržište

NIN pre 4 minuta
Garić: Generalna skupština UN prilika da se kroz strateški dijalog Beograda i Vašingtona afirmiše pitanje KiM

Garić: Generalna skupština UN prilika da se kroz strateški dijalog Beograda i Vašingtona afirmiše pitanje KiM

Euronews pre 59 minuta
Čadež: Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Gruzijom šansa za bolju saradnju

Čadež: Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Gruzijom šansa za bolju saradnju

Euronews pre 8 minuta
Starović: Sastanak Vučića i Rubija znak da SAD poštuju Srbiju i žele unapređenje odnosa

Starović: Sastanak Vučića i Rubija znak da SAD poštuju Srbiju i žele unapređenje odnosa

RTV pre 1 sat
Oglasio se Marko Rubio o susretu sa Vučićem

Oglasio se Marko Rubio o susretu sa Vučićem

Danas pre 1 sat
Čadež: Slobodna trgovina sa Gruzijom velika šansa

Čadež: Slobodna trgovina sa Gruzijom velika šansa

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNGruzijaNjujorkKinaMarko ČadežPoljoprivredasrbijaBiznisizvozpksPrivredna komora Srbije

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje obezbeđenja i odbornika opozicije na ulazu

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje obezbeđenja i odbornika opozicije na ulazu

N1 Info pre 24 minuta
Nestorović: Skupština je na ulici, koga brani policija u punoj borbenoj opremi?

Nestorović: Skupština je na ulici, koga brani policija u punoj borbenoj opremi?

N1 Info pre 59 minuta
Đuričković nakon izbacivanja iz sale: Privatno obezbeđenje me je udarilo više puta

Đuričković nakon izbacivanja iz sale: Privatno obezbeđenje me je udarilo više puta

N1 Info pre 34 minuta
Brnabićeva: Zahvalni smo Azerbejdžanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije

Brnabićeva: Zahvalni smo Azerbejdžanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije

RTV pre 9 minuta
Gafarova: Odnosi Srbije i Azerbejdžana se konstantno razvijaju; Brnabić položila venac na grob Hejdera Alijeva

Gafarova: Odnosi Srbije i Azerbejdžana se konstantno razvijaju; Brnabić položila venac na grob Hejdera Alijeva

RTV pre 49 minuta