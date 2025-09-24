Obezbeđenje preseklo lance na vratima Rektorata u Kragujevcu, unutra ostali studenti

Obezbeđenje Rektorata u Kragujevcu preseklo je lance na ulaznim vratima te zgrade, a iza zaključanih vrata ostali su studenti Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM), koji objekat drže u blokadi od decembra prošle godine.

Obezbeđenje je to uradilo nakon što su ranije danas u zgradu ušli rektor i zaposleni na zakazanu sednicu veća. Rektorski kolegijum je u toku dana saopštio da je najavljena spoljašnja kontrola kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) zbog čega je neophodan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama. Docentkinja FILUM-a Tijana Matović je rekla agenciji Beta da je danas pokušana deblokada Rektorata na „način koji nije apsolutno u dogovoru sa studentima“.